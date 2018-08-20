Установлен новый рекорд по сборке кубика Рубика

Житель Тбилиси Вако Марчилашвили установил новый мировой рекорд Гиннеса по сборке кубиков Рубика под водой. Как сообщает Федерация рекордов Грузии, 18-летний Марчилашвили, совершив всего один вдох и уйдя под воду, сумел собрать шесть стандартных кубиков Рубика (3х3). Это заняло у него минуту и 44 секунды.

Местные СМИ сообщают, что до этого Марчилашвили не доводилось собирать головоломку под водой. Данный рекорд он установил с первой попытки, пишет Корреспондент.

Представители федерации зафиксировали результат для реестра национальных достижений, данные будут направлены для публикации в Книге рекордов Гиннесса. Грузинский рекордсмен также является двукратным чемпионом Грузии по собиранию кубиков Рубика.

Ранее мировой рекорд принадлежал американцу Энтони Бруксу, который собрал пять кубиков Рубика под водой.