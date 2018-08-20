Пентагон разработает новый анонимный мессенджер

США приступили к разработке нового анонимного мобильного мессенджера, устойчивого ко взлому. Управление перспективных исследовательских проектов минобороны страны выделило на реализацию проекта $44 млн, сообщает в понедельник, 20 августа, телеканал RT.

Приложение, которое будет работать на операционной системе Android, должно обеспечивать полную конфиденциальность пользователям. Их сообщения будут шифроваться. Рабочее название проекта — «Надежная анонимная связь для всех».

Разработка начнется в марте 2019 года и завершится к 2023 году. На одном из ее этапов приложение будет проверяться на устойчивость ко взломам, пишет Известия.ru.