Авиарейсы в Канаде отменили из-за задымления от лесных пожаров

Ряд аэропортов западной канадской провинции Британская Колумбия отменил все вылеты из-за плохой видимости в результате лесных пожаров.

Как сообщает телеканал CBC, запрет на полеты распространялся на воскресенье, 19 августа, но может быть продлен и в понедельник, 20 августа.

Власти Британской Колумбии на прошлой неделе объявили о введении на всей территории региона режима чрезвычайного положения, пишет Известия.ru.

На данный момент в провинции зафиксировано более 560 лесных пожаров. Свои дома покинули почти 3 тыс. человек. Причиной пожаров в большинстве случаев стали удары молний.