Индиец расклеил 300 баннеров с просьбой о прощении к своей девушке

В Индии молодой бизнесмен решил оригинальным способом добиться прощения своей девушки после ссоры. 25-летний мужчина разместил 300 рекламных баннеров с надписью «Шивди, прости меня». Информация об этом была опубликована изданием Hindustan Times.

Плакаты появились в пригороде Пимпл Саудагар, который расположен недалеко от города Пуне. Расположил их расстроенный предприниматель на наиболее значимых перекрестках в надежде, что возлюбленная обратит внимание на этот жест, передает 360tv.

Происшествием заинтересовалась местная полиция. По ее данным, баннеры принадлежат Найлешу Хедекару. Недавно он расстался с девушкой и хотел исправить свою ошибку и возобновить отношения. Правоохранительные органы инициировали расследование, чтобы выяснить, законными ли было размещение такого количества рекламных щитов.