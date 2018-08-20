Создан самый прочный материал за всю историю человечества

Ученые из Сандийских национальных лабораторий создали новый металлический сплав, оказавшийся самым крепким за всю историю человечества. Результаты исследования ученые представили в Advanced Materials.

Ученые решили соединить золото и платину, чтобы создать самый крепкий и износостойкий материал. Сплав (Pt-Au) получил название графен. По заявлению ученых, на шинах, выполненных из этого материала, можно объехать земной экватор 500 раз. Для представления, это 40 075 километров, передает 360tv.

Попытки соединить металлы предпринимались и ранее. Однако американским ученым удалось продвинуться дальше. Они составили материал на атомном уровне и смогли убедиться, что его крепость достигает максимального уровня.

Во время сплава на поверхности графена образовалась черная пленка, которая оказалась алмазоподобным углеродом. Именно это свойство считается самым ценным.