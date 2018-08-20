Три человека пострадали от взрыва iPad в Амстердаме

Из-за взрыва iPad, который произошел в амстердамском магазине App Store, пострадали три человека. Об этом сообщил нидерландский портал At5.nl.

ЧП произошло в воскресенье, 19 августа. Причиной взрыва называют нарушение герметичности батареи гаджета или его перегрев. Отмечается, что сотрудники магазина оперативно перенесли устройство в контейнер с песком, передает 360tv.

Однако из-за ядовитых паров троим работникам потребовалась медицинская помощь. Врачи зафиксировали у них поражение дыхательных путей.

Прибывшие на место пожарные провели эвакуацию. После проветривания помещения магазин возобновил свою работу в тот же день.