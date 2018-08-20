Рабочий сделал в квартире ремонт, а затем устроил пожар

В Северодвинске рабочий, сделавший в квартире ремонт, случайно спалил ее.

Мужчину наняли для косметического ремонта. После окончания работ он обесточил помещение и ушел, после этого в квартире возник пожар.

Позже выяснилось, что очаг возгорания находился на подоконнике – мужчина, по всей видимости, не до конца затушил окурок. Сам предполагаемый виновник пожара утверждает, что всегда курил с осторожностью, и дело не в нем.

При пожаре сильно пострадало окно, стены и радиатор, так что ремонт хозяевам придется делать еще раз, передает Вести.ру.