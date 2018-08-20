Пассажира самолета накормили сырым мясом

Турист из Великобритании Джейми Фаррар воспользовался услугами Малайзийских авиалиний, но он явно не ожидал, что в стоимость билета на самолет будет включен обед из сырой курицы. Авиакомпания принесла извинения только через четыре месяца. Об этом написала британская The Sun.

Во время перелета с Бали в Куала-Лумпур ему принесли куриные шашлычки в панировке. Надломив один из кусочков мяса, Джейми Фаррар увидел, что оно полностью сырое. Стюардесса, плохо говорящая на английском, сообщила, что "курица замерзла". Замены продуктом надлежащего качества пассажиру не предложили, передает 360tv.

Фаррар обратился к другим пассажирам в салоне и попытался выяснить, у всех ли курица сырая или так не повезло только ему. Большинство людей вопроса не поняли, так как не владели английским.

После того, как самолет прилетел к месту назначения, Джейми описал произошедшую с ним ситуацию в социальной сети. Авиакомпания обещала разобраться, но результата не было несколько недель. Только через четыре месяца представитель Малайзийских авиалиний принес извинения. Требуемую Фарраром компенсацию компания-перевозчик не выплатила.