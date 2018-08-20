В России ввели единые минимальные цены на водку разной крепости

Минимальная розничная цена на водку в России с 20 августа составит 205 руб. за бутылку объемом 0,5 л и крепостью 40% и от 37% до 39% включительно. Об этом сообщается в приказе Минфина на официальном портале правовой информации.

Ранее минимальная розничная цена на водку крепостью от 37 до 38 градусов составляла 201 руб. Минимальная розничная цена на водку крепостью от 39 до 40 градусов осталась прежней - 205 руб. за 0,5 литра, передает vestifinance.ru.

При этом минимальная отпускная цена с завода-производителя составит 173 руб., оптовая - 178 руб.



Российское правительство не планирует повышать минимальную розничную цену (МРЦ) на водку в 2018 г., сообщил в феврале в интервью "Российской газете" тогда еще действующий вице-премьер Александр Хлопонин.



"Пока мы не планируем повышать минимальную розничную цену, по этому году у нас не стоит такой задачи. В 2018 г. МРЦ не будет повышена", - сказал Хлопонин. Он подчеркнул, что озвучиваются предложения привязать МРЦ на водку к инфляции, чтобы компенсировать для производителя связанные с этим процессом потери. Кроме того, предлагается при формировании МРЦ опираться на уровень жизни населения.



"Мы отрабатываем разные модели, которые позволяли бы и на уровень дохода населения включить дефлятор, и на инфляцию, и многое другое", - рассказал вице-премьер.



Он добавил, что в настоящее время ведется работа с Минфином РФ, чтобы не допустить использования МРЦ для выдавливания с рынка определенных производителей.



"К сожалению, зачастую этот механизм используется для недобросовестной конкуренции. Хотим вышибить производителей такого-то алкоголя - и начинается: давайте на него поднимем минимальные розничные цены, и таким образом сразу отлетит эта категория производителей", - отметил Хлопонин.



