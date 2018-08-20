"Мы все умрем": Соцсети напугал гуляющий по улицам робот

Пользователей социальных сетей напугал видеоролик на котором по обычной улице обычного города разгуливает совершенно натуральный робот. Высокоинтеллектуальные персонажи тут же начали делиться записью, сопровождая ее текстами типа: "мы все умрем".

На самом деле запись взята из материала для работы режиссера Нила Бломкампа, который известен своими картинами "Район № 9" и "Робот по имени Чаппи". Первым в Instagram его опубликовал один из художников, занимающийся компьютерной графикой для новой серии короткометражных фильмов Adam, передает 360tv.

Бломкамп уже успокоил взволнованных паникеров, рассказав, что речь идет о работе над проектом коротких фильмов о человекоподобных роботах. Они скитаются по городам, пока не кончится заряд батареи. Видео создано на игровом движке Unity с использованием технологии захвата движений и рендера в реальном времени.