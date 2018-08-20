Кандидатка в самые молодые миллиардерши мира изменила внешность

Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, изменила внешность. Она стала блондинкой и сделала стрижку каре. Фотографии в новом образе 19-летняя предпринимательница опубликовала на своей странице Instagram.

Кайли Дженнер, которой несколько дней назад исполнился 21 год, заработало свое состояние (около 900 миллионов долларов) самостоятельно. В 2016 году она основала собственный косметический бренд. Из 5,5 тысяч публикаций в Instagram свежие фотографии в новом образе вызвали небывалый восторг подписчиков, передает 360tv.

"Ты невероятно красивая", — написал один из пользователей.

"Я просто без ума от белых волос!", — поделилась эмоциями одна из подписчиц.

Очень многие поклонники Кайли Дженнер посоветовали ей оставаться блондинкой.

Фото: Instagram / kyliejenner