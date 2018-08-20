Их тут целые толпы: австралийский город переживает небывалое нашествие страусов

Небольшой шахтерский городок Брокен-Хилл в австралийском штате Новый Южный Уэльс буквально наводнили страусы эму, которые двинулись туда в поисках воды и пищи.

"Они расхаживают по главной улице города, их тут целые толпы", - говорит представительница службы по спасению диких животных Эмма Синглтон.

Причиной такого нашествия специалисты называют необычайную засуху, от которой страдают не только животные, но и люди, передает ВВС. Между тем, по сообщениям австралийской телерадиовещательной компании Эй-би-си, в Брокен-Хилле, в 935 км к западу от Сиднея, эму устраивают гонки по главной улице города, обчищают сады и даже вламываются на футбольные поля во время матчей.

"На стадионе вот уже несколько недель живут 14 страусов, и местные жители приносят им воду и корм", - рассказывает Эмма Синглтон. В интервью Эй-би-си она подчеркнула, что к ним в организацию ежедневно поступают звонки от граждан, озабоченных участью птиц.

По данным агентства Рейтер, только за последнюю неделю под машины попало пять страусов. Однако Эмма подчеркивает, что главную опасность для птиц представляют собаки.

В июле в некоторых районах Нового Южного Уэльса выпало менее 10 мм осадков, это рекордно низкий уровень. В пятницу из Западной Австралии, расположенной за 3500 километров, в Новый Южный Уэльс пришла автоколонна из 23 грузовиков, которая доставила тюки с сеном для 200 фермеров. Засуха стала также причиной многочисленных лесных пожаров в штате. Премьер-министр Малкольм Тёрнбулл пообещал пострадавшим фермерам материальную помощь на общую сумму около 1,3 млрд долларов США.

Эта проблема стоит не только перед Новым Южным Уэльсом. Более половины соседнего штата Квинсленд, а также части штатов Виктория и Южная Австралия также охвачены засухой.