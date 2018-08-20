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"Никто не сказал, что будет сложно": британские родители поделились раздражающими фразами своих детей
// фото: Fotolia
12:12, 20 Aug 2018
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Британские матери поделились фразами своих детей, которые могут вывести из себя даже самого терпеливого родителя. Подборку, казалось бы, невинных выражений опубликовало издание Daily Mail.

Жительницы Великобритании пожаловались на постоянные "почему", звучащие из уст трехлетних чад. Женщины признались, что любознательная болтовня может быть абсолютно раздражающей, как и постоянно меняющееся настроение ребенка, передает 360tv.

Началось все с поста в социальной сети, в котором одна из матерей рассказала о разговоре с малышом про игры.

https://360tv.ru/media/uploads/article_images/2018/08/10498_4F1CCBA100000578-6063085-image-a-18_1534340575491.jpg

Фото: Daily Mail

"Мамочка, я хочу поиграть", — заявил ребенок. "Отлично, все в твоих руках", — парировала британка. "А почему мне можно поиграть?" — "Потому что ты этого хочешь" — "А почему я хочу играть?" — "Потому что тебе это нравится".

Вопросы, посетовала женщина, задавались по кругу снова и снова. Другие родители поделились своими собственными историями. Одна из пользовательниц призналась, что порой завтрак для малыша превращается в настоящую битву. Например, когда мама сделала для своего чада тост, ребенок отказался его есть, потребовав кашу.

https://360tv.ru/media/uploads/article_images/2018/08/10499_4F1CCBA500000578-6063085-image-a-19_1534340579281.jpg

Фото: Daily Mail

"Мама, можно мне тост на завтрак?" — процитировала женщина своего ребенка. "Да" — "А почему у меня будет тост?" — "Потому что ты сказал, что хочешь его" — "А почему я хочу тост?" — "Я не знаю. Почему?" — "Не хочу я тост. Я хочу кашу".

"И так постоянно!" — уверяет британка.

Другая родительница, размышляя об отношениях с детьми, добавила, что не может понять, как относиться к особенностям определенного возраста ребенка.

"Бывают моменты, когда мне кажется, что три года — лучший возраст. Но иногда я устаю отвечать на постоянные вопросы и бороться с логикой моего малыша", — заключила она.

Женщину поддержала еще одна мама, посетовав на то, что никто не предупредил, насколько сложным может оказаться воспитание.

"Временами мне хочется кричать, но я стараюсь соглашаться с ребенком, чтобы не подавить его уверенность в себе, страсть и желание учиться", — призналась британка.




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