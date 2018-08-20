"Машина сейчас взорвется". В США отец с сыном сняли на видео, как спасались от лесного пожара

В сети появилось видео, на котором двое американцев пытаются выбраться на автомобиле из горящего леса.

Отец и сын ехали по дороге в Национальном парке Глейшер в штате Монтана, когда вплотную подобрались к месту, где горели и рушились деревья, пишет РИА Новости. "Пап, нам что проезжать сквозь огонь?" — спрашивает водитель. "Просто продолжай ехать. Немного сбрось скорость", — отвечает отец. "О Боже, машина нагревается, она сейчас взорвется… А что если на нас упадут деревья? Боже, помоги нам", — продолжает паниковать молодой мужчина. "Потихоньку, аккуратно… Ты хорошо справляешься", — успокаивает его отец. В результате обоим мужчинам удалось спастись.







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