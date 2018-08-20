Упавшая с неба овца отправила подростка в больницу

В Великобритании школьник потерял сознание и попал в больницу после того, как на него неожиданно упала овца. Об этом сообщил местный информационный портал Joe.

Инцидент произошел в горах Морн на юго-востоке Северной Ирландии. Группа подростков отправилась туда в поход, и, когда они приблизились к ущелью, на одного из них сверху упала овца. Юноша потерял сознание, его спутники немедленно вызвали спасателей, пишет lenta.ru.

Подростку, получившему повреждения головы, шеи, спины, живота и ног, оказали первую помощь на месте. Затем на носилках его отнесли к дороге, оттуда скорая помощь доставила его в больницу.

По словам спасателей, овца при падении не пострадала и сразу же убежала с места происшествия.