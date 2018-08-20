Актрису из "Моей прекрасной няни" госпитализировали

Народная артистка России Галина Польских госпитализирована в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Актриса попала в больницу после того, как ее укусила оса. У Польских началась сильная аллергическая реакция, она проявлялась в проблемах с дыханием, сыпи и слабости, пишет lenta.ru.

Отмечается, что артистка уже получила необходимую помощь в клинике.

Галина Польских сыграла в фильмах "Я шагаю по Москве", "Тени исчезают в полдень", "Автомобиль, скрипка и собака Клякса", "Ландыш серебристый" и "Белые ночи", а также в сериалах "Клубничка", "Ранетки" и "Моя прекрасная няня".