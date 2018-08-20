Новые разоблачающие подробности: доказательства тесной связи "проевропейской оппозиции" Кишинёва, Платона и секретных служб Москвы

Связь "проевропейской оппозиции" Кишинева с Платоном и секретным службами Москвы доказана.

Несмотря на то, что Людмила Козловская - глава Фонда Open Dialog, депортированная на днях из ЕС, отвергла какую-либо связь с олигархом Вячеславом Платоном, обвиняемым в экономической диверсии против Молдовы и Украины, портал расследований Zeppelin приводит доказательства обратного. Цитируемый источник впервые представил копии авиабилетов для перемещений в европейское пространство приближенных Вячеслава Платона, а также так называемых оппозиционеров Кишинева, включая представителей Платформы ДА, возглавляемой Андреем Нэстасе. Все эти билеты финансировались НПО Людмилы Козловской.

"19 ноября 2016, спустя несколько месяцев после ареста Платона в Киеве и его экстрадиции в Кишинёв, представитель Фонда Open Dialog, отвечающий за логистику - Рафал Матусчек направил со своего e-mail rafal.matouszek@oldfoundation.ru на загадочный адрес sarmana.moldova17@outlook.com два авиабилета на имя Егор Платон и Артём Платон на рейсы компании "Belavia” Одесса-Минск, Минск-Санкт-Петербург",- пишет Zeppelin.

Цитируемый портал уточняет, что эти люди - сыновья осуждённого олигарха Вячеслава Платона.

"4 месяцами ранее 26 июля 2016 RISE Moldova писал, что Артём Платон - сын Вячеслава Платона, ставший удивительным образом акционером Moldova Agroindbank. Ранее, в мае 2016 пресса Кишинева писала о Егоре Платоне, втором сыне Вячеслава Платона, который планировал приобрести 40% акций того же банка",- отмечает цитируемый источник.

По данным журналистов Zeppelin, и жена Вячеслава Платона пользовалась услугами Open Dialog.

“Всего за 6 дней до это этого - 13 ноября 2016 с того же e-mail координатора по логистике Людмилы Козловской Sarmana.Moldova получает авиабилеты на рейсы 14 ноября 2016 Отопень-Букурешть-Франкфурт, Франкфурт-Варшава на имя гражданки Румынии Светланы Платон. Это бывшая жена агента ФСБ Вячеслава Платона, что подтверждается письмом от 15 ноября 2016, отправленным на Sarmana.Moldova от Рафал Матусчек",- отмечает Zeppelin. Портал также приводит доказательства связи лидеров Платформы ДА с организацией, возглавляемой Людмилой Козловской, подозреваемой в тесных связях с российскими секретными службами.

"Спустя еще 7 дней - 30 ноября 2016 года всё с того же e-mail координатора логистики Фонда Людмилы Козловской, на всё тот же адрес Sarmana.Moldova был отправлен авиабилет в оба конца на 3 и 4 декабря 2016 на рейсы авиакомпании „Air Moldova” Кишинев-Домодедово, Москва на имя Александра Македона, директора молдавской компании StarNet и по совместительству бывшего главы предвыборного штаба Андрея Нэстасе - председателя партии Платформа ДА, пишет Zeppelin. И другие так называемые оппозиционеры Кишинева воспользовались поддержкой оскандалившейся организации. В их числе Алексей Тулбуре - гражданский активист, бывший представитель Молдовы в ООН и Совете Европы.

"Спустя еще неделю 8 декабря 2016 Sarmana.Moldova получает с того же e-mail Фонда Open Dialog два авиабилета на рейсы компании Air Moldova Кишинев-Франкфурт на 12 декабря 2016 на имя Эдуарда Руденко и Алексея Тулбуре. Эдуард Руденко - адвокат агента ФСБ Вячеслава Платона, а Алексей Тулбуре - гражданский активист Кишинева, бывший представитель Республики Молдова в ООН и Совете Европы во времена коммунистического правления Владимира Воронина", - пишет Zeppelin.

"Тогда же - 8 декабря 2016, Sarmana.Moldova, а также Людмила Козловская (lyudmylakozlovska@odfoundation.eu) получают с того же e-mail авиабилеты на рейс Прага-Франкфурт на ту же дату - 12 декабря, на имя председателя Фонда Людмилы Козловской и Анны Урсаки. Здесь мы видим последний элемент пазла, представляющего полную картину, и понимаем кому же принадлежит загадочный e-mail sarmana.moldova17@outlook.com, Sarmana.Moldova - SarmAna - это адвокат Анна Урсаки - дочь номенклатуриста, советского коммуниста и агента КГБ (ФСБ) Константина Урсаки", - заключает цитируемый портал.