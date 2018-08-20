Мэрия увеличила бюджет на ремонт столичных детсадов

Примерно 50 миллионов леев выделили в этом году на ремонт столичных детских садов. Это почти в 3,5 раза больше, чем в предыдущие годы. Тем временем, исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну отметил, что на проведение всех работ требуется еще 36 миллионов.

"Если распределить по категориям: изначально выделили 20 миллионов, в мае предоставили еще 25, а сегодня еще 8 миллионов 600 тысяч леев выделили на первостепенный ремонт в учебных заведениях, и ещё 3,5 млн пойдут на освещение детсадов", - сказал и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

Чиновник также заявил, что два детских сада откроют с 15 сентября, поскольку рабочие не успевают закончить ремонт в срок. В 2015 году на ремонт детсадов выделили 13 миллионов леев, в 2016 - на 700 тысяч леев меньше. В прошлом году на ремонт потратили почти 15,5 миллионов. Всего в Кишиневе действуют 159 дошкольных заведений.