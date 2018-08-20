Обвинившую Вайнштейна в изнасиловании актрису подозревают в изнасиловании ребенка

Итальянскую актрису Азию Ардженто обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New York Times.

Актер Джимми Беннетт, сыгравший сына Ардженто в фильме "Цыпочки", заявил, что она занималась с ним сексом в калифорнийском отеле спустя несколько дней после его 17-го дня рождения. Возраст согласия в Калифорнии наступает в 18 лет. Актрисе на тот момент было 37 лет, передает lenta.ru.

В редакцию The New York Times поступила фотография, сделанная в 2013 году, на которой Ардженто и Беннетт лежат в кровати — а также документы, среди которых сделка между адвокатами актеров. Согласно бумаге, Ардженто выплатила 380 тысяч долларов, чтобы дело не дошло до суда. По договору, Беннетт должен передать снимок в кровати актрисе вместе с авторскими правами на фотографию.

Ардженто стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании голливудским продюсером Харви Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов в киноиндустрии. Ардженто утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей был 21 год.