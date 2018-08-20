В Нидерландах эвакуировали вокзал из-за бомбы

В нидерландском городе Тилбург полиция эвакуировала вокзал из-за сообщения о бомбе.

Как сообщает издание De Telegraaf, инцидент произошел в ночь на понедельник, 20 августа - около полуночи пассажиров эвакуировали из поездов и из здания вокзала.

На станцию прибыли взрывотехники, которые обследовали подозрительную сумку, однако взрывчатки не обнаружили, передает Корреспондент.

В связи с инцидентом были задержаны несколько человек. Поезда возобновили движение около 0.30.

Как отмечает СМИ, в воскресенье в Тилбурге проходил танцевальный фестиваль, поэтому на вокзале образовались большие толпы.