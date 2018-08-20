Наводнения в Индии: число погибших превысило 400 человек

В Индии число жертв наводнений на юге страны из-за рекордно сильных муссонных ливней превысило 400 человек. Об этом в понедельник, 20 августа, со ссылкой на местные СМИ сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечено, что в понедельник после почти недели не прекращавшихся ливней уровень воды в затопленных регионах начал снижаться, пишет Корреспондент.

На юге индийского штата Керала, наиболее пострадавшего от паводков, во временных лагерях размещено более 700 тыс. человек. Власти опасаются вспышек болезней в перенаселенных лагерях.

Накануне в затопленных районах удалось спасти 22 тыс. человек.

Как сообщается, ключевая задача для региона сейчас заключается в том, чтобы обеспечить питьевой водой более 5,5 тыс. лагерей, в которых находятся около 725 тыс. человек, а также восстановить энергоснабжение штата, в котором проживает более 33 млн человек.

В лагеря и села будут направлены медработники для выявления вспышек инфекционных заболеваний, отмечают местные власти.