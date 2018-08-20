Супруга звезды "Иронии судьбы" Андрея Мягкова перенесла инсульт

Звезда «Иронии судьбы» Андрей Мягков отреагировал на информацию о том, что его супругу Анастасию Вознесенскую парализовало после инсульта.

Как сообщают «Невские новости», о параличе 75-летней Анастасии Вознесенской рассказали соседи супружеской пары по дому на Кутузовском проспекте. По словам Мягкова, паралича у его жены нет.

Также отмечается, что у Вознесенской обнаружен сахарный диабет.

Мягков и Вознесенская прожили вместе 55 лет, в 2018 году они должны отметить изумрудную свадьбу, отмечает Газета.ру.