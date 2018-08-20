Ученые установили, кто был похоронен в таинственном черном саркофаге

Ученые, которые занимаются исследованием останков из таинственного чёрного саркофага, найденного в египетском городе Александрия, установили, кто был в нём похоронен. Об этом сообщило Министерство по делам памятников древности Египта.

Так, удалось выяснить пол и приблизительный возраст похороненных. Это двое мужчин (первый: 35–39 лет, рост 160–165,5 см; второй: 40–44 года, крупного телосложения, рост 179–184,5 см) и одна женщина (20–25 лет, рост 160–164 см), передает life.ru.

— Предварительные исследования группы учёных во главе с Зейнаб Хашиш позволили выявить пол и возраст захороненных на момент смерти, их рост в соответствии с замерами черепов, таза, костей в рамках антропологического исследования, — сказал глава совета по вопросам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

По его словам, предположительно, захоронения были сделаны в два этапа. Исследователи сделали этот вывод, исходя из расположения костей в саркофаге.

Отверстие, найденное в черепе одного из мужчин, по словам исследователей, скорее всего, появилось в результате хирургической трепанации черепа, так как усопший "довольно долго жил с этой раной".

— Как известно, трепанация черепа является одной из древнейших операций в истории человечества, но в Египте она встречалась крайне редко, — рассказала исследователь Зейнаб Хашиш.

В дальнейшем исследователи продолжат изучение костей из саркофага путём проведения ДНК-экспертизы. Это поможет выяснить степень родства захороненных в саркофаге. Будет изучена также жидкость, откачанная из саркофага.

Напомним, нетронутый мародёрами запечатанный таинственный огромный саркофаг из чёрного гранита весом 25–30 тонн нашли при строительных работах под одним из зданий в Александрии. Тайна саркофага породила разнообразные слухи в СМИ. В Египте говорят о "проклятии фараона" и о том, что саркофаг, вероятно, не был до сих пор разграблен из-за некоего "зла", которое в нём таится. Отмечается, что саркофаги подобных размеров никогда ранее не находили в Египте.