Австралиец до смерти забил возлюбленную пылесосом

В Австралии мужчину, до смерти забившего пылесосом возлюбленную, приговорили к 25 годам тюрьмы. 50-летний Пнук Тьен Танг убил 44-летнюю женщину во время ссоры в сентябре 2017 года, сообщает Daily Mail.

Сначала Танг под наркотиками избил подругу трубой от пылесоса, а затем самурайским ножом ударил по лицу. Тело жертвы было обнаружено спустя три дня после убийства в заброшенном доме, куда они с Тангом самовольно заселились, пишет life.ru.

Мужчина позднее был арестован и признал свою вину. 20 августа 2018 года Танга приговорили к 25 годам лишения свободы. Судья Лесли Тейлор заявила, что он хорошо понимал, как на него влияет метамфетамин, и знал, что потерял контроль над своими действиями.