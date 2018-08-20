Американец сжег енота из-за манго

В США 88-летний житель штата Флорида Эзра Джеймс разозлился на енота, съевшего его манго, и поджёг животное.

— 88 лет, впервые в жизни мне пришлось оказаться в тюрьме. Я никогда в своей жизни не думал убивать кого-то. Ни мужчину, ни женщину, ни ребёнка. Я облил его бензином и поджёг спичку, — рассказал Джеймс.

По словам мужчины, он не только был зол на енота из-за манго, но и не хотел, чтобы животное укусило его и заразило бешенством. Пока енот горел, в службу спасения позвонила соседка старика, пишет life.ru.

Приехавшие на место инцидента полицейские застрелили животное, чтобы облегчить его страдания. Джеймс был арестован, а затем отпущен под залог в размере 2000 долларов.