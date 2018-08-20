Большинство мостов в Кишиневе требуют ремонта

Большинство мостов в Кишиневе, из 20, числящихся на балансе муниципалитета, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта. Наиболее проблемная ситуация регистрируется в случае трех мостов: на улицах Измаильская, Григоре Виеру и Михая Витязул. Информацию представил на оперативном заседании примэрии и. о. начальника Управления общественного транспорта и путей сообщения Виталие Бутучел.

Мост по ул. Измаильской был построен в 1968 году, его бетонные балки и столбы разрушены. Срок гидроизоляции истек еще 25 лет назад. Те же проблемы отмечены и в случае мостов по ул. Михай Витязул и пр. Григоре Виеру недалеко от Цирка, передает IPN.



Что касается виадука, который соединяет сектора Центр и Ботаника и который состоит из трех мостов, построенных в период с 1933-1988 годов, необходим местный ремонт. И здесь срок действия гидроизоляция истек 25 лет назад.



Ситуация лучше в случае моста в Сынджера, построенного в 1978 году. Последний капитальный ремонт был проведен в начале 2000-х годов, а его техническое состояние и внешний вид находятся в хорошем состоянии. В настоящее время мост требует местного ремонта и обслуживания.



Глава Управления транспорта заявил, что экспертиза трех мостов, ситуация которых сложнее, будет проведена в течение 4-6 месяцев, а в зависимости от результатов будут установлены сроки для проектирования реконструкции, аукционы и сами работы.