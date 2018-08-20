Три человека получили ранения после наезда автомобиля на пешеходов в испанском городе Сарагоса. Об этом сообщает издание Heraldo.es.
Сообщается, что водитель выехал на тротуар на скорости 60–70 километров в час и проехал 40 метров, врезавшись в террасу бара.
Водитель скрылся с места происшествия, все пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Полиция города расследует дело как ДТП, но не террористический акт.
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