В Испании автомобиль протаранил пешеходов, есть пострадавшие

Три человека получили ранения после наезда автомобиля на пешеходов в испанском городе Сарагоса. Об этом сообщает издание Heraldo.es.

Сообщается, что водитель выехал на тротуар на скорости 60–70 километров в час и проехал 40 метров, врезавшись в террасу бара.

Водитель скрылся с места происшествия, все пострадавшие были доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Полиция города расследует дело как ДТП, но не террористический акт.