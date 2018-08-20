Премьер-министром Словении стал комик, который пародировал премьер-министров

Новым премьер-министром Словении стал Марьян Шарец (Marjan Sarec): его кандидатуру поддержали 55 членов парламента, против высказался 31. Однако Шарец прославился гораздо раньше, ведь много лет работал комиком и политическим сатириком.

Шареца поддержали пять партий парламента, которые собрали в его пользу 43 подписи. Ему противостоял лидер Словенской демократической партии (SDS) Янез Янша (Janez Janša), который не сумел набрать необходимых голосов. У нового премьер-министра есть 15 дней на то, чтобы передать президенту Словении список тех, кто войдёт в кабинет министров.

40-летний Марьян Шарец стал самым молодым главой правительства в истории Словении. С 2010 года он занимал должность мэра города Камника, а в 2017 году проиграл на президентских выборах, уступив нынешнему лидеру во втором туре. До этого также работал журналистом и редактором в местной газете, передает tjournal.ru.

Шарец — выпускник люблянской Академии театра, который в молодости прославился за счёт пародийных номеров, в том числе сатиры на популярных политиков. Ему больше всего удавались пародии на словенских лидеров, среди которых бывшие премьер-министры Янез Яншу и Андрей Баюк.

Один из популярных образов политика — простолюдин по имени Иван Серпентиншек, который шутит о женщинах и жалуется на свою жизнь. Как отметило издание Total Slovenia News, хоть Шарец больше 8 лет занимается политикой, многие словенцы до сих пор ассоциируют его с комиком и клоуном.