Первый кинопостер выставили на аукцион за $50 000

На сайте аукционного дома Sotheby's появился кинопостер, который является первым во всей истории кинематографа. Об этом сообщают на станице аукциона.

На торги выставили рекламный плакат с первого сеанса кино в парижском Гранд-кафе 28 декабря 1895 года. Тогда братья Огюста и Луи Жан Люмьер показали свои первые короткометражные фильмы, пишет Корреспондент.

Стартовая цена постера 50 тысяч долларов. Торги пройдут 28 августа по 4 сентября. В Sotheby's считают, что цена может подняться до 76 тысяч.

Художником постера стал Анри Бриспот. На плакате изображена толпа перед сеансом кино. Но в информации к лоту указано, что первый сеанс посетило всего 30 человек.

Фото: sothebys.com