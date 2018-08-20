Какую мебель выбрала Мелания Трамп и чем ее заменил президент, не уточняется. Издание лишь пишет, что первая леди США предпочитает «чистые, современные линии», а ее муж склоняется к «позолоченному, триумфальному стилю ».

Директор по коммуникациям первой леди Стефани Гришэм заявила, что замена мебели в Белом доме стала совместной работой Дональда и Мелании Трамп. «Они вместе выбирали декор», — сказала она.