В Чечне неизвестные напали на отделение полиции с ножами

В Чечне двое неизвестных напали на отделение полиции с ножами, сообщает МВД республики. Двое полицейских были ранены. Нападавшие - убиты.

Нападение произошло около 10 часов утра в городе Шали в 30 километрах от Грозного, передает ВВС.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что еще одно нападение на полицейских произошло в Грозном на пересечении улиц Первомайской и Исаева.

По словам собеседника агентства, по сотрудникам полиции была открыта стрельба, в результате которой один полицейский погиб.