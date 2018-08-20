Были расторгнуты семь контрактов на ремонт молдавских дорог

Контракты с несколькими компаниями, участвующими в ремонте дорог из внешних фондов, были расторгнуты с начала этого года из-за невыполнения договорных условий.

«Совместно с партнерами по развитию было принято решение расторгнуть контракты с теми компаниями, которые несвоевременно выполняют работы. Это 7 из 14 контрактов и 235 км дорог», - рассказал сегодня на пресс-конференции государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Анатол Усатый.

Как передает Молдпрес, был расторгнут контракт с румынской компанией, которая должна была отремонтировать 85 км трассы Кишинев-Джурджулешты. По итогам нового тендера ремонтом займется украинская фирма.

Еще один контракт был расторгнут после того, как португальская компания обанкротилась и в прошлом году не проводила работы на трассе R14 Бельцы-Сэрэтень.

Проект по ремонту трассы R34 Хынчешты - Леова - Кагул - M3, финансируемый из внешних источников, а также проект по ремонту трассы R9 Сорока - Арионешты будут обновлены – после расторжения контракта с компаниями, которые должны были ремонтировать этот участок.

Остановлены работы и на трассе Кишинев - Яловены. Однако власти Кишинева сумели сохранить кредит, предоставленный внешними партнерами для финансирования проекта.

Во всех случаях работы по ремонту дорог были или будут выставлены на тендер для исполнения другими компаниями.