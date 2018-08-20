Влюбленный подарил девушке два патрона, а когда она его бросила - нажаловался в полицию

В Липецке молодой человек подарил девушке в качестве талисмана два патрона, а когда она его отвергла, обратился в полицию с заявлением о незаконном хранении боеприпасов.

Патроны хранились в серванте в подарочной коробочке, но прежде чем позвонить в полицию, молодой человек спрятал в ванной девушки еще 51 боевой патрон. В итоге 27-летнюю липчанку признали виновной в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Девушке назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 2 месяца. Однако и молодому человеку не удалось избежать наказания – его также привлекли к уголовной ответственности за незаконный сбыт и хранение боеприпасов, передает Вести.ру.

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