Тарасов с женой и ребенком приехал на пресс-конференцию Бузовой

В центре Москвы 20 августа должна пройти пресс-конференция по случаю премьеры шоу "Замуж за Бузову". Она пройдёт в столичном ресторане "Чайка". По какой-то случайности в заведение утром пришёл её бывший муж — футболист Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией Костенко и дочерью Миланой. Об этом сообщает Super.ru.

Напомним, в конце 2016 года стало известно, что Тарасов и Бузова расходятся. Телеведущая прожила в браке с футболистом почти четыре года. Причиной развода, по словам артистки, стала неверность супруга, который изменял ей с моделью Анастасией Костенко. Через некоторое время стало известно, что спортсмен женился на "разлучнице", а недавно у них родилась дочь, передает life.ru.

Бузова же посвятила себя карьере. Она стала певицей, ездит с концертами по России. После этого говорила о создании своей криптовалюты, открыла ресторан (и собирается — второй). Звезда не раз признавалась, что хочет устроить и своё женское счастье. Для этого она отправилась на проект "Замуж за Бузову".

В шоу по аналогии с "Холостяком" ищут вторую половинку для героя-знаменитости. Съёмки завершены, а премьера состоится только 26 августа. На днях певицу застали в ресторане с ведущим Сергеем Зеленским. Именно его называют возможным победителем в борьбе за сердце певицы.