Четырех жителей столицы задержали за карманные кражи

Сразу четырех карманников задержали в последнее время правоохранители. Речь идет о жителях столицы в возрасте от 32 до 44 лет.

По данным столичной полиции, 30 июля один из них украл из сумки жертвы портмоне с деньгами и документами в 24-м троллейбусе.

1 августа двое других мошеников украли кошелек с 5 тысячами леев. Их поймали по горячим следам. Еще один случай произошел на Центральном рынке, когда обокрали 73-летнего мужчину.

Все задержанные и ранее были не в ладах с законом. Они признали свою вину. Им грозит штраф до 17 тысяч леев или 2 года тюрьмы.