Три сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали развернутые показания следователю, сообщили РИА Новости адвокаты обвиняемых.
"Мария дала показания, которые можно считать признательными. Но сейчас мы даем более развернутые показания, которые рассказывают предшествующие события, начиная с рождения, можно сказать… У нее в руках был нож. Она утверждает, что нанесла не больше пяти ударов. Средняя из сестер также наносила удары. Экспертиза еще не проведена, поэтому рано говорить, кто сколько нанес ударов и какой был смертельным", — сказал адвокат младшей (ей 17 лет) из сестер Ярослав Пакулин.
Адвокат старшей сестры — Кристины — сообщил агентству, что его подзащитная также дала показания, которые можно считать признательными, передает РИА Новости.
"Сейчас новый следователь, мы даем развернутые показания. Кристина сообщила, что только лишь распылила газ из баллончика в лицо (отцу)", — сказал защитник Алексей Липцер. Он защищает старшую сестру Хачатурян, ей 19 лет.
Адвокат средней сестры Ангелины Алексей Паршин рассказал, что его подзащитная признала вину и дала показания, но от подробных комментариев отказался.
Тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и груди нашли 27 июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны трое дочерей погибшего — 17, 18 и 19 лет. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что отец долгое время причинял им "моральные страдания". Суд 2 августа арестовал всех трех сестер.
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