Звезда "Универа" Анна Хилькевич во второй раз стала матерью

Российская актриса Анна Хилькевич сообщила своим подписчикам, что во второй раз стала матерью. Об этом она рассказала в своем микроблоге Instagram.

Также звезда сериала "Универ" разместила снимок с новорожденной, передает РЕН ТВ.

По ее словам, она очень счастлива, что дождалась вторую дочку, которая родилась под знаком зодиака Льва.

"Дождались... нашего по-настоящему долгожданного львенка, вернее львицу. Теперь у Ариашеньки есть подруга по жизни или родной человечек, которого можно по-сестрински потроллить. Это была трудная, но очень плодотворная ночь! Спасибо всем, кто принимал участие", — написала Хилькевич.

Напомним, что актриса получила широкую известность после роли Маши Беловой в сериале "Универ".