Модель с синдромом Дауна впервые выиграла конкурс красоты

19-летняя Кейт Грант из Северной Ирландии победила в конкурсе красоты Teen Ultimate Beauty Of The World. Девушка с синдромом Дауна обошла 39 конкуренток и стала королевой красоты, сообщает Mirror.

Конкурс красоты Teen Ultimate Beauty Of The World, который проводится при поддержке благотворительной организации Make-A-Wish, позиционирует себя как соревнование для всех. Участницами конкурса могут стать девушки любого веса, роста и семейного положения. В этом году за звание королевы красоты поборолись 40 участниц со всего мира, а победу одержала представительница страны-хозяйки Кейт Грант, пишет life.ru.

19-летняя модель с синдромом Дауна стала участницей конкурса благодаря личному приглашению режиссёра Тейлор-Рей Гамильтон, которая увидела снимки девушки в Facebook. К этому моменту Кейт уже принимала участие в неделе моды в Белфасте и снималась для рекламы, однако приглашение на конкурс красоты стало для девушки полной неожиданностью.

Фото: Mirror

Отметим, что, когда Кейт появилась на свет, врачи предупредили родителей, что девушку не получится социализировать. Специалисты заявили, что она никогда не научится строить сложные фразы и полноценно общаться, а об обучении в школе не могло быть и речи. Тем не менее девочка научилась читать, закончила учебное заведение и даже выступила с речью на международном конкурсе красоты.

Теперь победительнице предстоит участвовать в фотосессиях и официальных мероприятиях, организованных Teen Ultimate Beauty Of The World. Также она станет одной из судей конкурса в следующем году. Кейт надеется, что её успех вдохновит других людей с синдромом Дауна.