Стала известна судьба свадебного платья Меган Маркл

Свадебное платье герцогини Сассекской Меган Маркл станет экспонатом на выставке, которая пройдет в Виндзорском замке в графстве Беркшир. Об этом сообщает Daily Mail.

Ожидается, что тысячи поклонников королевской семьи со всего мира прибудут в Виндзор, чтобы вживую увидеть наряд. Точную дату открытия экспозиции пообещали объявить позже, передает lenta.ru.

Ранее сообщалось, что подвенечное платье обошлось Маркл более чем в 200 тысяч фунтов (16,5 миллиона рублей). Его автором герцогиня выбрала феминистку и ярую защитницу равноправия полов Клэр Уэйт Келлер. Маркл решила поддержать Уэйт Келлер и таким образом публично выразить свое уважение женщинам-дизайнерам.