Убийство в развлекательном центре: дело замначальника полиции Хынчешт требуют передать в другой суд

Генеральная прокуратура требует передать дело замначальника полиции Хынчешт в другой суд того же уровня. Прокуроры мотивируют это тем, что хотят объективного и беспристрастного рассмотрения.

По данным следствия, в ночь на 21 июня стреляли из двух оружий - пистолетов «Макарова» и «Глок-17». Последний принадлежал администратору клуба.

Молодой человек погиб от пули выпущенной из оружия полицейского, в то время как управляющий выстрелил несколько раз в воздух.

Прокуроры считают, что они использовали пистолеты несмотря на то, что их жизни ничего не угрожало, передает canal3.md.