Ржавел в саду около 20 лет: найден уникальный Mustang, исчезнувший в 1968 году

Уникальный прототип Mustang Shelby GT500 EXP, также известный как Little Red, смогли отыскать через пятьдесят лет. Оказалось, что последний владелец хранил авто в саду на протяжении 20 лет. Об этом сообщают в Barrett-Jackson.

Специалисты пытались отследить авто по VIN-номеру Shelby, но через некоторое время использовали оригинальный идентификатор Ford. Так они нашли владельца, у которого уникальный автомобиль просто гнил в саду, пишет Корреспондент.

До этого последний раз Little Red видели на мероприятии Mustang California Special в 1968 году.

Специалисты принялись за восстановление уникальной машины. Все, у кого есть информация о ней или фото, могут помочь мастерам.