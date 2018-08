Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время выступления

Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время выступления в городе Хьюстон, штат Техас, сообщает портал NME.

По данным портала, музыкант был вынужден прекратить свой концерт в Хьюстоне после того, как рухнул на сцене во время исполнения кавер-версии песни "Sweet Dreams (Are Made of This)" британской группы Eurythmics. Мэнсон принимал участие в концерте совместно с рок-музыкантом Робом Зомби.

"Мой дорогой друг мистер Мэнсон плохо себя чувствует… Мне нужен партнер для следующей песни, так что давайте споем ее очень громко, чтобы он почувствовал себя лучше", — приводит портал слова Зомби, сказанные толпе поклонников.