Дожди и эпизоды жары стали необычно длинными в последние годы из-за резких изменений в характере движения ветров над Америкой, Европой и Азией, связанных с потеплением Арктики. Об этом пишут климатологи в журнале Nature Communications.
"Всю нашу планету охватывают гигантские потоки воздуха, которые мы называем "планетными волнами". Наши наблюдения показывают, что выбросы парниковых газов начали влиять на их работу, мешая их распространению и движению. Когда такие волны "застревают", они, по сути, "замораживают" погоду, в результате чего дожди превращаются в потопы, хорошая погода – в волны жары, а засухи – в мощнейшие пожары", — рассказывает Ханс Шнелльнгубер из Института климатологических исследований в Потсдаме (Германия).
Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые "экстремальные погодные явления" – периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с "неправильной" погодой. К примеру, потоп в Крымске в 2012 году и летняя жара в России в 2010 году сегодня считаются одними из самых ярких примеров подобных явлений.
Как отмечает Шнелльнгубер, многие люди начали замечать в последние годы, что погода в летние месяцы меняется не так быстро, как это происходило в прошлом – жаркие дни превратились в недели жары, а дожди иногда продолжаются по несколько суток. Это вызывает пожары, потопы и другие катаклизмы, наносящие огромный урон экономике и уносящие жизни сотен людей.
Как оказалось, почти все эти события были порождены тем, что температуры в Арктике в последние годы росли заметно выше, чем в других регионах Земли. Благодаря этому разница в температуре между заполярьем, умеренными широтами и тропиками заметно упала, что резко поменяло характер движения ветров в верхних слоях атмосферы.
В прошлом, как объясняют ученые, так называемые "планетные волны", или струйные течения, беспрепятственно "гуляли" по атмосфере Земли, двигаясь с запада на восток и равномерно распределяя тепло по тем широтам, где они существуют.
При появлении таких зон, как показывают расчеты климатологов, погода в их окрестностях "замораживается" и не меняется на протяжении того времени, пока эта стоячая волна не исчезнет. Подобные феномены, по мнению климатологов, породили недавние пожары в США и в Канаде, потопы в Англии и в других странах Европы, а также множество других погодных аномалий.
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