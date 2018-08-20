Ученые: Электронные сигареты "взрывают" ДНК человека

Учёные из Университета штата Миннесота выяснили, что замещение электронными сигаретами традиционных табачных изделий может спровоцировать развитие тяжёлых заболеваний, вылечить которые современная медицина не в состоянии, пишет Medical Express.

Попавшие на рынок в 2004 году электронные сигареты, нагревающие никотинсодержащую жидкость до аэрозольного состояния, оказались способны "перестраивать" и "выбивать" отдельные участки ДНК человека при длительном употреблении, передает life.ru.

Исследователи выяснили, что длительное курение электронных сигарет повышает уровень канцерогенных веществ, таких как формальдегид, акролеин и метилглиоксаль, до критического уровня, после чего эти вещества начинают накапливаться не только в тканях и органах, но и оказывают разрушительное влияние на цепочки дезоксирибонуклеиновой кислоты, нарушая синтез белков и других органических соединений.

Генетики отмечают, что с подобных нарушений начинается развитие тяжёлых наследственных и приобретенных заболеваний, включая особо тяжёлые формы онкологии. Ранее ученые из Университета Бирмингема выяснили, что во время разогревания ваты, пропитанной ароматической жидкостью, в лёгкие и ткани других органов начинают попадать пузырьки с канцерогенными химическими веществами и смолами. Эти вещества могут вызвать тяжёлые болезни внутренних органов, включая хроническую обструктивную болезнь лёгких.