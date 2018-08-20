Невский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 20 августа, начал рассмотрение дела в отношении Эдуарда Никитина, которого обвиняют в экстремизме за публикации в российской социальной сети "В контакте".
Дело в отношении мужчины по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" было заведено в 2017 году. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил адвокат Максим Камакин, представляющий интересы Никитина. Статья предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Однако, по словам адвоката, подзащитного могут направить на принудительное лечение. Поводом для судебного разбирательства послужили карикатура и анекдот, опубликованные мужчиной "В контакте" в 2015 году, передает dw.com.
В анекдоте один из персонажей сомневался в позитивных переменах после выборов. По данным агентства "Интерфакс", возбуждение вражды обнаружили в карикатуре, где фигурировало слово "ватник".
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День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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