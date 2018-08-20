Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, производство открыто по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 120 и ст. 128 УК Украины. По данным ведомства, подростки получили телесные повреждения в течение июля-августа 2018 года.

«Установлено, что в Одесском учреждении исполнения наказаний № 21 не обеспечена надлежащая охрана, режим и условия содержания, не создано соответствующего санитарно-бытового обеспечения, медицинского обслуживания заключенных под стражу подростков. Ослаблен надзор за такими лицами и индивидуально-профилактическая работа с ними. В ходе проверки обнаружены запрещенные предметы и зафиксированы татуировки у несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники управления ювенальной юстиции Генеральной прокуратуры в ходе визитов в СИЗО провели встречу с пострадавшими, оказали им социально-психологическую и педагогическую помощь.

Генпрокуратура предписала начальнику учреждения устранить нарушения, а также инициировала служебное расследование по вышеуказанным фактам, передает dumskaya.net.

Досудебное расследование продолжается.