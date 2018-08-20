Apple удалила тысячи игр в Китае

Компания Apple удалила из китайской версии магазина App Store тысячи азартных игр, которые являются незаконными в КНР и запрещены там для публичного распространения. Об этом сообщил "Интерфакс".

Китайские власти неоднократно критиковал американскую компанию. Они считают, что Apple прилагает недостаточно усилий для защиты пользователей от официально запрещенных в стране приложений, передает 360tv.

Телеканал ССTV заявил, что Apple удалила более 25 тысяч приложений из китайского App Store. Apple эти цифры не подтвердила, подчеркнул портал Dow Jones.

Согласно данным министерства промышленности и информационных технологий, в китайском App Store на данный момент «существует» более 1,8 миллионов приложений.