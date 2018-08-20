Прокурор представил свидетельства издевательств над сестрами Хачатурян

Сестры Хачатурян подвергались сексуальному насилию со стороны отца. Данные, которые свидетельствуют об этом были представлены прокурором в суде в понедельник, 20 августа, сообщает ТАСС.

"Следствие признало аморальные действия со стороны отца, но там не только аморальные действия, там было совершено преступление", — сказал защитник средней сестры. При этом деталей он не уточнил, передает Известия.ru.

Девушек доставили в Мосгорсуд для рассмотрения их жалоб на арест. Два заседания проходят в открытом режиме, несмотря на просьбу прокурора закрыть слушания. За закрытыми дверями рассматривают лишь жалобу на арест младшей сестры, из-за того что она несовершеннолетняя (17 лет).

20 августа адвокаты сестер Хачатурян сообщили, что обвиняемые признали вину в убийстве отца. По словам защитников, девушки уже дали подробные показания.

27 июля сестры напали с ножом, молотком и газовым баллончиком на своего отца Михаила Хачатуряна. Мужчина скончался от потери крови. Свой поступок обвиняемые объяснили тем, что долгое время подвергались моральным истязаниям с его стороны. Расследование уголовного дела передано в Главное следственное управление СКР.