Зоологи рассказали, почему собаки любят высовывать голову из окон машин

Профессор Университета Южной Австралии, зоолог Крис Дениелс рассказывает: "В последние 20 лет стало очевидным, что многие животные, и не только млекопитающие, любят веселиться. Им нравится испытывать сложные переживания".

Однако, высовывание головы из движущейся машины развлекает далеко не каждую собаку. Многие породы предпочитают этого никогда не делать. Ведь собачья голова — невероятное сенсорное устройство, заполненное множеством датчиков, поэтому сильное давление воздушных потоков вызывает у собак сенсорную перегрузку.

Профессор Дениелс считает, что только особенные собаки склонны к такому развлечению. Поэтому, если ваш питомец любит на ходу высовывать голову из окна машины, это свидетельствует о его рискованном характере, склонности к приключениям и авантюрам и любви к острым ощущениям, пишет moya-planeta.