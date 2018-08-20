Толстый ленивый кот, умеющий стоять на задних лапках, покорил Сеть

Питомник для животных Wright Way Rescue в США опубликовал в Facebook объявление с просьбой приютить семилетнего кота Бруно, который, как уверяют в приюте, является самым толстым котиком в мире. Его вес — более 11 кг, а порода — русская голубая кошка.

Бруно отдали в приют в апреле этого года, потому что он не ужился с младенцем. В объявлении, написанном от лица кота, животное рассказывает о своей уникальности, пишет moya-planeta.

Во-первых, он многопалый, то есть с дополнительными пальцами. Во-вторых, любит стоять на задних лапках, особенно когда просит еду. Этому его никто специально не учил.

Также кот хочет, чтоб его гладили во время еды, иначе недовольно мяукает. Бруно очень любит пить, но только не в кухне, поэтому советует расставить много мисок с водой по всему дому. Также животное любит спать в постели с людьми, но уверяет, что в ногах, для хозяев все же останется место.

"Полюбите его, как вы хотели бы быть любимыми, — за все ваши недостатки, причуды и высокие требования", — отмечено в сообщении приюта.

Кстати, одно из условий для будущих хозяев — помочь котику в соблюдении диеты. Сообщение набрало десятки тысяч лайков, репостов и комментариев, люди влюбились в Бруно, и теперь в приюте до следующей недели будут изучать присланные заявки от потенциальных владельцев.